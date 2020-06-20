«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Московский "Спартак" на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:2 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арсенал" в Туле.

Для 23-летнего Соболева этот гол стал первым за столичный клуб в официальных матчах и 11-м в текущем сезоне. Он делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров лиги с нападающим "Ростова" Элдором Шомуродовым, лидирует форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба (13 голов). Соболев перешел из самарских "Крыльев Советов" в "Спартак" в январе 2020 года на правах аренды, впоследствии "Спартак" выкупил права на нападающего, форвард провел за столичный клуб пять официальных матчей (четыре в чемпионате и один в Кубке России).

В рамках тура проходит акция "Спасибо врачам", на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. На 20-й минуте встреча была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. Обязанности главного тренера "Спартака" в матче исполнял ассистент Доменико Тедеско Андреас Хинкель . Тедеско был дисквалифицирован на один матч из-за перебора желтых карточек. Также матч пропустил тренер "Арсенала" Игорь Семшов , который был дисквалифицирован на три матча по итогам 20-го тура против "Сочи" за использование ненормативной лексики.

"Спартак" прервал серию из трех поражений тульской команде, в предыдущий раз красно-белые победили "Арсенал" 1 декабря 2017 года (1:0). Всего клубы провели десять очных матчей, в которых команды одержали по пять побед. Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 31 очко, "Арсенал" идет восьмым, в активе клуба 28 очков. В следующем туре "Спартак" 27 июня примет "Уфу", "Арсенал" в этот же день на выезде встретится с "Ростовом".

Сезон-2019/20 РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.