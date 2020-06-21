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ФК «Локомотив» обыграл «Оренбург» в первом матче под руководством Николича 

ТАСС и ещё 20 1 час назад
«Локомотив» обыграл «Оренбург»
Фото: ТАСС
Столичный "Локомотив" на своем поле обыграл "Оренбург" со счетом 1:0 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".
Единственный мяч в игре забил Алексей Миранчук (38-я минута), в добавленное ко второму тайму форвард "Локомотива" Эдер не реализовал пенальти. В компенсированное к первому тайму время полузащитник столичного клуба Рифат Жемалетдинов получил вторую желтую карточку, на 63-й минуте полузащитник гостей Даниэль Мишкич получил вторую желтую карточку и покинул поле, футболист нарушил правила в штрафной, судья назначил пенальти, который затем был отменен после просмотра видеоповтора. В том эпизоде игрок "Локомотива" нарушил правила во время атаки, это нарушение произошло до удаления Мишкича. На 84-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Оренбурга" Андрей Малых, всего в матче было показано 13 желтых карточек.
Для главного тренера "Локомотива" Марко Николича эта игра стала первой официальной во главе клуба. Николич стал главным тренером "Локомотива" с 1 июня, 31 мая истек срок действия соглашения с Юрием Семиным. Команды провели шестой очный матч в рамках чемпионатов России, столичный клуб одержал четвертую победу, один раз выиграл "Оренбург", еще одна встреча завершилась вничью.
В рамках тура проходит акция "Спасибо врачам", на 21-й минуте матч приостановился, участники игры и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. На табло стадиона демонстрировалась надпись "Спасибо врачам", на трибунах был размещен баннер с аналогичной надписью. Футболисты "Локомотива" вышли на предматчевое построение в майках с такой же надписью, которые после игры поступят в продажу, выручка будет направлена в одну из больниц Москвы.
Перед матчем специальный знак был вручен врачу команды Никите Карлицкому, который во время перерыва в РПЛ работал с коронавирусными больными. Знак ему вручил главный агроном клуба Владислав Лысенко, вылечившийся от заболевания благодаря усилиям Карлицкого и его коллег. Активные болельщики "Локомотива" покинули стадион после 20-й минуты матча в качестве акции поддержки Семина.
"Локомотив" не проигрывает на протяжении четырех матчей, одержав три победы и сыграв вничью, клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка и отставая от лидера, петербургского "Зенита", на девять очков. "Оренбург" потерпел третье поражение подряд, команда располагается на 15-м месте, находясь в зоне вылета и имея в активе 23 очка. В следующем туре московский клуб 27 июня на выезде сыграет с казанским "Рубином", "Оренбург" в этот же день примет "Краснодар".
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Комментарии
Футбол , Волейбол , Даниэль Мишкич , Алексей Миранчук , Владислав Лысенко , Рифат Жемалетдинов , Марко Николич , Андрей Малых , Юрий Семин , Зенит , Локомотив
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