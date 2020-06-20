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Карпин раскритиковал РПЛ после матча с «Сочи» 

RT на русском 2 часа назад
Карпин раскритиковал РПЛ после матча с «Сочи»
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Эмоции можно описать разные — от кома в горле до слёз на глазах. Ребята сделали всё, что могли — но ведь на поле был даже не дубль «Ростова», а ребята из академии, которые собрались за день до матча. Наши мальчишки — молодцы, их надо поблагодарить. Также спасибо болельщикам, которые оказали самую теплую поддержку. РПЛ поздравляю с принятием решения, благодаря которому лиге удалось сохранить спортивный принцип», — цитирует Карпина Sport24.
В матче с «Сочи» за «Ростов» играл юноши 2001–2004 годов рождения, поскольку первая команда во главе с Карпиным ушла на карантин после обнаружения у шести игроков коронавируса.
Ранее вратарь «Ростова» Попов признался, что узнал о матче с «Сочи» в день игры.
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