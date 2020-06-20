В матче «Зенита» разгорелся расистский скандал

Нападающий петербургского «Зенита» Малком подвергся расистским выкрикам со стороны фанатов московского ЦСКА во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после одного из своих голов Малком подбежал к расположенной за воротами трибуне фанатов армейцев, откуда на него посыпались расистские выкрики.

Игрок повернулся в сторону фан-сектора, но его успокоили партнеры, а его партнёр по «Зениту» Сердар Азмун похлопал болельщикам красно-синих.

«Зенит» разгромил ЦСКА на «ВЭБ Арене» в Москве со счётом 4:0 и укрепил своё лидерство в чемпионате России, набрав 53 очка. ЦСКА с 36 очками находится на пятой позиции.