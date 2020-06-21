Московское «Динамо» полностью ушло на карантин

Все новости на карте

Тест полузащитника Шарля Каборе на коронавирус ранее показал положительный результат.

Московский клуб «Динамо» ушел на карантин в полном составе. Об этом стало известно «Чемпионату».

Тест полузащитника Шарля Каборе на коронавирус ранее показал положительный результат. Заболевание также подозревают у нападающего Клинтона Н’Жье.