Московское «Динамо» полностью ушло на карантин

Тест полузащитника Шарля Каборе на коронавирус ранее показал положительный результат.
Московский клуб «Динамо» ушел на карантин в полном составе. Об этом стало известно «Чемпионату».
Тест полузащитника Шарля Каборе на коронавирус ранее показал положительный результат. Заболевание также подозревают у нападающего Клинтона Н’Жье.
На 21 июня запланирован матч 23-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» против «Краснодара». Последнюю встречу московский клуб провел со «Спартаком» 14 июня и одержал победу со счетом 4:1.