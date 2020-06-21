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«Ювентус» отказался от трансфера Жоржиньо 

Soccer News 2 часа назад
«Ювентус» отказался от трансфера Жоржиньо
Фото: Soccer News
Туринский "Ювентус" не будет покупать полузащитника лондонского "Челси" Жоржиньо, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, итальянский клуб не готов платить за футболиста требуемые 70 миллионов евро, хотя на его трансфере настаивает главный тренер команды Маурицио Сарри.
При этом "Ювентус" продолжит вести переговоры с "Челси" по трансферу защитника Эмерсона, который оценивается в 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Эмерсон провел за "Челси" 18 поединков во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. На счету 28-летнего Жоржиньо семь забитых мячей и две голевые передачи в 37 матчах.
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