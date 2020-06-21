​Овчинников может стать главным тренером ЦСКА

Напомним, в субботу в стартовой игре чемпионата России после паузы ЦСКА проиграл на своём поле «Зениту» с крупным счётом 0:4. «Армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Добавим, что Виктор Ганчаренко стал главным тренером ЦСКА в декабре 2016 года. При нём московский клуб дважды финишировал в чемпионате России вторым, после чего в прошлом сезоне занял четвёртое место.