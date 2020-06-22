«Кокорину было стыдно забивать в ворота „школьников“»

"Ростов" в пятницу проиграл на выезде "Сочи" со счетом 1:10. За два дня до игры "Ростов" объявил об уходе всей команды на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов основного состава, в связи с чем в заявку донской команды на матч вошли игроки молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.

"Отмечу положительный момент: было видно, что Кокорина больше всех тяготил матч с "Ростовом". Он был чуть ли не единственным в команде, кому было стыдно, и кто понимал, что вообще происходит. Даже когда забивал, было видно, что ему стыдно за происходящее на поле. За это ему браво и аплодисменты. На фоне остальных в этом матче Кокорин резко выделялся, сейчас он в неплохой форме", — сказал Червиченко РИА Новости по телефону.

"Видно, что парень ментально поменялся. Может быть, у него как раз сейчас наступил в жизни тот важный момент, когда детство уходит совсем и наступает прозрение по поводу дальнейшей жизни. Думаю, дальше у Кокорина должно все получиться в футболе", — сказал Червиченко.