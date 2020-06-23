Роналду установил новый рекорд в чемпионате Италии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче 27-го тура Серии А с «Болоньей». Встреча, состоявшаяся 22 июня, завершилась со счетом 2:0 в пользу бьянконери, а 35-летний португалец реализовал пенальти на 23-й минуте.

Для Роналду этот гол стал 43-м за карьеру в чемпионате Италии, что является лучшим показателем среди всех португальских игроков, выступавших в Серии А. Криштиану превзошел достижение Мануэля Руй Кошты, который выступал в Серии А с 1994 по 2006 год за «Фиорентину» и «Милан» и забил 42 мяча. Для сравнения, Роналду понадобилось всего 2 года, чтобы побить достижение соотечественника.