Кокорин показал маску за 29 500 рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин выложил в Instagram фотографию в сшитой на заказ защитной маске из кожи крокодила, стоимостью около 30 тысяч рублей. Об этом пишет Metaratings.
По данным издания, маска, в которой футболист предстал перед подписчиками, была сделана в одном из элитных московских ателье, имеет гравировку «К.9», сменный фильтр и стоит около 30 тысяч рублей. При этом в коллекции спортсмена два таких аксессуара — черного и синего цвета.
Отвечая на вопросы подписчиков, футболист пояснил, что в маске не задыхается, несмотря на плотный материал, так как в ней есть специальные отверстия.
«Рамблер» писал, что ранее футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в центре скандала и были осуждены по делу о драках в Москве. 17 сентября 2019 года спортсмены вышли на свободу условно-досрочно.