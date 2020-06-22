Кокорин показал маску за 29 500 рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин выложил в Instagram фотографию в сшитой на заказ защитной маске из кожи крокодила, стоимостью около 30 тысяч рублей. Об этом пишет Metaratings.

По данным издания, маска, в которой футболист предстал перед подписчиками, была сделана в одном из элитных московских ателье, имеет гравировку «К.9», сменный фильтр и стоит около 30 тысяч рублей. При этом в коллекции спортсмена два таких аксессуара — черного и синего цвета.

Отвечая на вопросы подписчиков, футболист пояснил, что в маске не задыхается, несмотря на плотный материал, так как в ней есть специальные отверстия.