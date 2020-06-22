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«Позицию „Сочи“ стоит уважать»: в РФС поддержали черноморцев 

Газета.Ru 3 часа назад
«Позицию „Сочи“ стоит уважать»
Фото: Газета.Ru
С матча «Сочи» — «Ростов» прошло уже два дня, но разговоры вокруг резонансной встречи не утихают до сих пор. «Газета.Ru» рассказывает о новых подробностях скандального матча чемпионата России.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев призвал уважать позицию «Сочи», отказавшегося переносить матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».
Буквально за пару суток до возобновления чемпионата дончане ушли на карантин из-за заражения нескольких членов команды COVID-19, однако «Сочи» не пошел навстречу клубу из Ростова-на-Дону и отказался переносить противостояние. Как итог, 19 июня ростовчане приехали на матч с игроками молодежного состава и академии, проигравшим встречу с разгромным счетом 1:10. Данная ситуация вызвала массу споров в футбольном сообществе, а на победителей обрушился шквал критики из-за нежелания войти в положение соперника.
«По регламенту переносить матч есть право только у РПЛ в случае форс-мажора, а также у бюро исполкома, — рассказал Алаев в эфире «Матч ТВ». — Было принято решение, согласно которому ситуация с коронавирусом не является форс-мажорной ситуацией, и мы с этим согласны. Соответственно, для переноса нужно решение бюро исполкома. Члены бюро сразу сказали, что готовы рассматривать вопрос только в том случае, если согласны оба клуба. Это позиция членов бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). Как вы знаете, «Сочи» не согласовал перенос — надо уважать их позицию, все клубы решают свои задачи.
Всем болельщикам и всем клубам напомню, что при подготовке к рестарту мы много раз обсуждали, что ситуация не позволяет нам регулярно переносить игры. Мы предупреждали, что переносы возможны лишь в крайнем случае, и изначально все клубы это приняли. Конечно, перенос возможен, мы обсуждали эти варианты и с лигой, и с членами бюро. Мы не хотим технических поражений, а хотим, чтобы всем матчи были сыграны».
Также Алаев добавил, что не стоит реагировать на «истерику» в прессе, и призвал порадоваться за возобновление национального первенства. Генсек уверен, что в дальнейшем случаев с заражением коронавирусом будет все меньше и меньше.
«Самое главное, что футбол наконец-то вернулся! Вернулся после очень большой паузы, и достаточно ярко. Это долгожданное возвращение… Я не вижу поводов для истерики, которую мы видим в СМИ. Да, возвращение сложное. Но все мы понимали, что нам вряд ли нам удастся избежать позитивных тестов. Я абсолютно уверен, что мы доиграем чемпионат.
Не все клубы одинаково отнеслись к медицинскому регламенту. Все это и привело к тому, что мы имеем: уже два клуба столкнулись с этой ситуацией. Другие клубы, понимая важность ситуации, изолировали команды, регулярно проводят тестирование и так далее. Они понимают, что на кону стоит здоровье футболистов. В других командах не так тщательно подошли к вопросу. В «Ростове» и «Динамо» произошло ЧП, и мы в настоящий момент изучаем причины. Задача не найти виновных, а разобраться в причинах. Мы по-прежнему уверены, что соблюдение норм позволит избежать большого количества заражений», — подытожил Алаев.
К слову, еще большего шума вокруг матча «Сочи» — «Ростов» добавило противостояние «Краснодара» с «Динамо». Дело в том, что в этом же туре «быки» должны были принять москвичей, но встреча с согласия хозяев была перенесена на 19 июля из-за того, что у троих футболистов бело-голубых выявили коронавирус. В отличие от «Сочи» клуб Сергея Галицкого вошел в положение оппонента и решил отложить встречу до лучших времен.
В то же время, выглядит довольно странным, что по данным инцидентам до сих пор не высказались вышестоящие футбольные чиновники, включая президента РПЛ Сергея Прядкина. Однако есть официальная позиция лиги, в которой, похоже, и отражено видение того, как должна пройти финальная стадия чемпионата России многострадального сезона-2019/20.
«Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок, матчей и доиграть все матчи сезона. РФС и РПЛ надеются, что клубы будут ответственно подходить к выполнению регламента о возобновлении. Сейчас клубы по-разному строят свою подготовку, но главным для них должна быть безопасность игроков. Четкое следование нашим требованиям и рекомендациям позволить снизить риски до минимума и доиграть чемпионат», — говорится в заявлении на официальном сайте РПЛ.
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Комментарии 4
Футбол , Статьи , Сергей Галицкий , Сергей Прядкин , Александр Алаев , РФС , Динамо , Газета.Ru
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