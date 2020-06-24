Тарасов отсудил у бывшей жены 22 млн алиментов 

Суд между футболистом Дмитрием Тарасовым и его бывшей супругой Оксаной о размере алиментов на их общую дочь Ангелину завершился в пользу Дмитрия.
Во всяком случае, так рассказывает его представитель Екатерина Волкова.
Ему удалось серьезно уменьшит размер алиментов на содержание старшей дочери.
«Тарасову оставалось до 18-летия дочери выплатить еще 35 миллионов рублей, но после суда он должен перечислить 13 миллионов. На 22 миллиона рублей меньше. То есть, объем алиментных обязательств у него существенно снизился, а значит, победа за нашим адвокатом Сайгитовым», — приводит слова Волковой Сosmo.ru.
Дмитрий Тарасов развелся с Оксаной в 2011 году. Сейчас футболист женат на Анастасии Костенко, от которой у него две дочери: Милана и Ева.
Екатерина Волкова заявила, что Дмитрий, вопреки тому, что озвучивал Сергей Жорин, представляющий интересы Оксаны Тарасовой, регулярно перечислял на счет бывшей жены по 400 тыс. рублей ежемесячно.
Волкова подчеркнула, что реальных источников дохода у его бывшей супруги нет. И получается так, что та не просто живет на деньги Дмитрия, но и за его счет нанимает адвокатов, которые выступают против него.
Как ранее писал «Рамблер», в свой день рождения нынешняя супруга Дмитрия Тарасова получила в подарок дорогой автомобиль.
Публика удивлена: подарки любимой и матери своих детей — это прекрасно. Но ведь только что Дмитрий изо всех сил боролся за уменьшение алиментов на старшую дочь Ангелину от предыдущей супруги, мотивируя это отсутствием достойного дохода.