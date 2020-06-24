Тарасов отсудил у бывшей жены 22 млн алиментов 

Суд между футболистом Дмитрием Тарасовым и его бывшей супругой Оксаной о размере алиментов на их общую дочь Ангелину завершился в пользу Дмитрия.

Во всяком случае, так рассказывает его представитель Екатерина Волкова

Ему удалось серьезно уменьшит размер алиментов на содержание старшей дочери.

«Тарасову оставалось до 18-летия дочери выплатить еще 35 миллионов рублей, но после суда он должен перечислить 13 миллионов. На 22 миллиона рублей меньше. То есть, объем алиментных обязательств у него существенно снизился, а значит, победа за нашим адвокатом Сайгитовым», — приводит слова Волковой Сosmo.ru.

Дмитрий Тарасов развелся с Оксаной в 2011 году. Сейчас футболист женат на Анастасии Костенко , от которой у него две дочери: Милана и Ева.

Екатерина Волкова заявила, что Дмитрий, вопреки тому, что озвучивал Сергей Жорин , представляющий интересы Оксаны Тарасовой, регулярно перечислял на счет бывшей жены по 400 тыс. рублей ежемесячно.

Волкова подчеркнула, что реальных источников дохода у его бывшей супруги нет. И получается так, что та не просто живет на деньги Дмитрия, но и за его счет нанимает адвокатов, которые выступают против него.

Как ранее писал «Рамблер», в свой день рождения нынешняя супруга Дмитрия Тарасова получила в подарок дорогой автомобиль.

Публика удивлена: подарки любимой и матери своих детей — это прекрасно. Но ведь только что Дмитрий изо всех сил боролся за уменьшение алиментов на старшую дочь Ангелину от предыдущей супруги, мотивируя это отсутствием достойного дохода.