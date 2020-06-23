Взял и ушел: как Гончаренко подставил ЦСКА 

Виктор Гончаренко решил покинуть ЦСКА . Руководство клуба рассчитывает уговорить тренера остаться хотя бы до конца сезона, однако он уже улетел домой в Белоруссию. «Газета.Ru» — о том, почему специалист, поддавшись эмоциям, поступил весьма некорректно по отношению к красно-синим.

«Вы меня не понимаете»

Еще перед возобновлением сезона ЦСКА пребывал в состоянии эйфории, ожидая возвращения легендарного Вагнера Лава , но сразу же после рестарта утонул в отчаянии и унынии. Виктор Гончаренко, как утверждает «Чемпионат», по итогам крупного поражения от «Зенита» подал заявление об уходе из клуба по собственному желанию и попрощался с командой.

Кроме того, по данным Sport24, 43-летний специалист уже покинул Москву и улетел домой в Белоруссию — на сегодняшнем общем собрании его, естественно, не дождались. Пока руководство армейцев рассчитывает уговорить Гончаренко остаться (и, как говорят в журналистских кулуарах, безуспешно — тот просто отключил телефон и не выходит на связь), исполнять обязанности главного тренера будет его помощник Сергей Овчинников . Именно ему предстоит готовить команду к дерби с «Динамо» , которое должно состояться 27 июля.

⚡ Официально: В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Ганчаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с Зенитом, готовить команду к встрече с Динамо будет старший тренер #ЦСКА Сергей Овчинников pic.twitter.com/GZpF8mP9d1— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 22, 2020

Последнее заявление ЦСКА интересно не дальнейшими планами клуба, а именно произошедшим в этот уикенд. Никакого намека на расставание с Гончаренко, а его отбытие в Белоруссию, видимо, связывают только с проблемами со здоровьем, из-за которых тренер не явился на пресс-конференцию после матча с «Зенитом». Выглядит странно, ведь медицинскую помощь можно было получить и в Москве, а теперь в случае возвращения ему придется отсидеть две недели на карантине. Там, глядишь, и сезон к концу подойдет, и для ЦСКА принципиально важно завершить его именно с Гончаренко. Новости о его возможном уходе хоть и шокировали, но были ожидаемыми.

Разгром от «Зенита» на своем поле не стал причиной для отставки. Скорее, поводом и последней каплей в терпении достаточно молодого тренера, который, по слухам, в перерыве пока еще своего последнего матча (уже при счете 0:3) сказал игрокам: «Вы меня не понимаете».

О расставании Гончаренко с ЦСКА говорилось в последнее время все чаще, недовольство болельщиков игрой команды и, главное, ее результатами усиливалось. Казалось, что и сам тренер уже стал больше отчаиваться, хотя недавнее решение продлить контракт с клубом, наверное, должно было внушать оптимизм в будущее.

Виктор Михайлович, лицо попроще сделайте

Своим поведением и весьма резким решением покинуть клуб на самом рестарте сезона, когда команде надо продолжать борьбу за попадание в Лигу чемпионов или хотя бы сохранить за собой место в еврокубковой зоне, нисколько не удивил. О его эмоциональной неустойчивости знают все болельщики ЦСКА и каждый, кто следит за российским футболом.

Может, ввиду своего возраста (43 года все-таки совсем не высокий показатель среди тренеров) Гончаренко настолько погружается в игру, что со стороны напоминает подростка, для которого футбол — это больше чем просто вид спорта. И это вовсе не плохо, ведь искренняя любовь к своей работе важное и необходимое качество.

Однако Гончаренко как тренеру необходимо уметь совладать со своими эмоциями, которые порой выходят за рамки разумного.

Импульсивным он был всегда. Еще в БАТЭ Гончаренко во время занятий мог позволить себе плюнуть на все и просто уйти с тренировки, попутно бросив свистком в своих подопечных, которые никак не могут выполнить его установки.

Работа в России стала для него особым вызовом и даже повышением квалификации. Но получилось с переменным успехом. Да, многие эксперты считают Гончаренко одним из лучших специалистов в РПЛ и даже пророчат ему славное будущее в топ-клубах Европы, однако конфликты в «Кубани», самовольный и резкий уход из «Урала» спустя месяц работы без каких-либо объяснений, а также выходки в ЦСКА его нисколько не красят.

Только в этом сезоне Гончаренко успел несколько раз вляпаться в скандал. Началось все со «сделайте лицо попроще, когда с вами разговаривают» в адрес арбитра Станислава Васильева и продолжилось матерной руганью на судью Василия Казарцева . Принципиальный отказ пожать руку своему коллеге Доменико Тедеско после поражения в кубковом дерби «Спартаку» также серьезно ударил по репутации белорусского специалиста.

Все-таки чтобы снискать славу Жозе Моуринью, необходимо прежде добиться соответствующих высот. А Гончаренко кроме Суперкубка России похвастаться ничем и не может. Написав заявление об уходе по собственному желанию и улетев домой, он лишь в очередной раз показал, что им руководят эмоции, которые больше вредят клубу, нежели помогают. Возможно, успокоившись, тренер это и поймет, вот только как теперь смотреть в глаза своим соратникам?

Гончаренко поддержали, а он отвернулся

Виктору Гончаренко не повезло принять на себя смену поколений в ЦСКА. Начало работы в должности главного тренера армейцев вышло знатным: ударная весна 2017-го, когда в 13 матчах было добыто девять побед при одном единственном поражении («Спартаку», который в итоге стал чемпионом) и сильный сезон-2017/18, когда удалось не только опередить, но и оставить все тот же «Спартак» без прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Казалось, что армейцы смогли найти Леониду Слуцкому классного преемника, с которым можно смело переходить на новый этап. Но его, как оказалось, Гончаренко психологически не перенес.

Летом 2018 года ЦСКА покинули ветераны клуба, состав команды серьезно изменился и помолодел — средний возраст красно-синих сейчас составляет 23,8 лет, это самый молодой показатель во всей РПЛ. Однако вместе с этим заметно снизился и уровень исполнителей. Теперь клуб вынужден бороться за попадание в топ-5 лиги, а на международной арене пропускает пять мячей от «Лудогорца» и не может справиться со скромным «Ференцварошем», который вроде как должен обыгрывать по определению.

Несмотря на вполне оправданное недовольство болельщиков неудачными результатами команды, большая часть поклонников ЦСКА понимает, с какими трудностями приходится справляться Гончаренко, и поддерживает его.

За последние год-два фанатский актив армейцев неоднократно устраивал различные акции на своей трибуне в честь главного тренера. Даже когда тот отбывал дисквалификацию за свой же проступок. Перед возобновлением сезона фанаты прибыли на клубную базу в Ватутинках, чтобы поддержать команду, и сделали это весьма красочно. И важно отметить, что болельщики открыто заявили как футболистам, так и лично Гончаренко, что они осознают всю сложность ситуации, понимают, насколько непростой отрезок (тем более после длительной незапланированной паузы) предстоит пройти, и даже готовы принять едва ли не любой результат. При одном условии — если команда выложится на максимум своих возможностей и не опустит руки.

Но поражения от «Зенита» оказалось достаточно, чтобы Гончаренко сдался.

Если он и вернется в Москву, то как ему тогда смотреть в глаза фанатам, которые до последнего бились за него? Как дальше работать с игроками, которых тренер оставил на произвол судьбы? Как подняться в глазах руководителей клуба, которые доверяли ему? Пожалуй, Виктору Михайловичу стоит спросить самого себя, чего он хочет от своей тренерской карьеры и каким амбициям соответствует, ведь на выданных авансах вряд ли удастся добиться высоких результатов.