Умер чемпион Европы по футболу 

Бывший нападающий «Милана» и сборной Италии по футболу Пьерино Прати скончался в возрасте 73 лет, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Прощай, легенда «россонери». Вы были светом для нас, и нам будет очень вас не хватать. Покойся с миром, Пьеро», — написали в Twitter итальянской команды.

По информации Football Italia, спортсмен скончался после продолжительной болезни.

Напомним, что Прати выступал за «Милан» с 1967-го по 1973-й. Вместе с командой нападающий стал чемпионом Италии, выиграл Лигу чемпионов и дважды стал победителем Кубка Италии. В составе сборной страны форвард стал чемпионом Европы в 1968 году и серебряным призером чемпионата мира-1970.