Голкипера «Ростова» сравнили с Акинфеевым

«Он сыграл только одну игру, пропустив при этом десять мячей. Да, он молодец, что совершил несколько сэйвов, тащил команду как мог, но он ещё ребенок. Просто так сложились обстоятельства, что он вышел на этот матч», — цитирует Сафонова News.ru.

По словам футбольного агента, на данный момент сложно предсказать, как именно будет развиваться карьера. Как отметил Сафонов, Попову необходимо очень серьёзно прогрессировать, чтобы добиться серьёзных успехов.

«Ни до матча об этом футболисте не было ничего известно, ни после. Акинфеев вот тоже встал в ворота приблизительно в его возрасте и до сих пор играет. А сколько таких было», — заключил Сафонов.

17-летний Попов дебютировал за основную команду «Ростова» в гостевом матче 23-го тура РПЛ с «Сочи», завершившийся победой хозяев со счётом 10:1. Сам голкипер был признан главным героем матча и установил рекорд лиги по числу спасений.

Ранее Попов рассказал, что узнал о попадании в состав на игру 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» в день матча.