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Кирьяков: на месте Кокорина уехал бы в Европу с понижением зарплаты 

Спорт РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Кокорину посоветовали уехать в Европу
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной России по футболу и московского "Динамо" Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что на месте Александра Кокорина он поехал бы в один из европейских чемпионатов, даже если бы пришлось пойти на понижение зарплаты.
Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. После окончания сезона контракт 29-летнего игрока с петербургским "Зенитом" завершится. Нападающий в прямом эфире на канале экс-футболиста киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Александра Алиева в YouTube заявлял, что находится на связи с французским "Марселем" и итальянской "Ромой".
"Кокорину лучше сменить обстановку и уехать в другой чемпионат. По возможности в более сильный, как Италия или Франция. Я бы на его месте пошел даже на понижение зарплаты. Не думаю, что у него сейчас деньги на первом месте. Кокорин в таком возрасте, когда футболист ментально готов к игре на более высоком уровне", — сказал Кирьяков по телефону.
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Футбол , Александр Алиев , Сергей Кирьяков , Александр Кокорин , Зенит , Локомотив , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ , РИА Новости
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