Фаны ЦСКА поддержали задержанных болельщиков «Спартака»

Фанатское объединение московского ЦСКА "Люди в Черном" поддержало болельщиков столичного "Спартака", задержанных по делу о хулиганстве.
Перед выездным матчем 23-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" болельщики красно-белых перекрыли проезжую часть, устроили файер-шоу и развернули баннеры перед автобусом с футболистами. Как заявили в ГУ МВД по Москве, дело возбуждено по ст. 213 УК РФ "Хулиганство".
"Люди в Черном" назвали задержания "полицейским произволом".
Дело должно быть немедленно прекращено, а задержанные — отпущены на свободу! Призываем все остальные движения страны, независимо от клубной принадлежности, не оставаться в стороне и высказать свою позицию по данному вопросу", — говорится в заявлении, опубликованном в Instagram.
Ранее "Спартак" выступил с заявлением по поводу задержанных фанатов.