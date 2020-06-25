Семин призвал гендиректора «Локомотива» к отставке

«"Локомотив" — это не я, но и тем более не Кикнадзе. "Локомотив" — это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в "Локомотиве". Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом», — заявил Семин.

Бывший главный тренер команды отметил, что считает «ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе» на любые темы. Он поинтересовался тем, что генеральный директор сделал за полтора года работы на этой должности, при этом отметив, что тот привел в клуб «своих старых друзей».

Ранее совет директоров ФК «Локомотив» решил не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным и назначить на этот пост сербского специалиста Марко Николича . Николич приступил к выполнению обязанностей главного тренера команды 1 июня.

В общей сложности Юрий Семин провел на должности главного тренера ФК «Локомотив» 18 лет. За годы его работы команда трижды становилась национальным чемпионом и шесть раз выигрывала Кубок России. С 2016 года клуб под руководством Семина дважды завоевал Кубок страны, один раз Суперкубок, а в 2018 году выиграл чемпионат России.