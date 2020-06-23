РПЛ обнаружила многократные нарушения регламента 

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что организация изучит все нарушения регламента в матчах 23-го тура чемпионата России.

Функционер отметил, что нарушений после возобновления первенства было много.

"Не все еще разобрались с новыми правилами. Понятно, что есть недочеты. Понятно, что совместно с клубами мы будем исправлять все организационные вопросы, которые возникали по ходу этого тура", — заявил Прядкин в эфире телеканала "Россия 24".

Глава РПЛ отметил, что также будут учтены недостатки, которые произошли в жестких условиях.