"Эх, попали футболисты и хоккеисты! Налог повысили! Сумеют ли собраться? Не посрамят ли клубы свои? Матушку-сборную? И родственников их жалко мне. Потерпите, родимые, затяните пояса", — написал Губерниев в Telegram.

23 июня глава государства предложил изменить с 1 января 2021 года налоговую ставку с 13% до 15% для россиян, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Полученные в бюджет средства планируется направить целевым образом на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Ранее Губерниев раскритиковал "Уфу" из-за ситуации с коронавирусом.