«Мальчик, который выжил»: история становления Месси 

Не существует тех, кто не знает Лионеля Месси , будь то домохозяйка или любой, даже самый далёкий от спорта человек. В день рождения короля футбольного клуба «Барселона» NEWS.ru рассказывает длинный путь его становления со всеми сомнениями близких, разочарованиями и скандалами.

Путь к успеху

Аргентинец родился 24 июня 1987 года в многодетной семье — помимо него, мать Селия Мария и отец Хорхе Орасио воспитывали ещё двоих старших братьев Матиаса и Родриго, а также сестру Марию Соль. После основной работы на металлургическом заводе отец тренировал юношескую футбольную команду, но в сыне таланта не видел. И никто не замечал, кроме одного человека — его бабушки. Именно ей удалось убедить всю большую семью, что из мальчика вырастет легенда. Она отдала его в любительский футбольный клуб «Грандоли». А в знак благодарности Месси не только набил на спине татуировку с изображением её лица, но и все забитые голы посвящает ей одной.

Уже в восемь лет он играл за профессиональный «Ньюэллс Олд Бойз», а в 11 у него диагностировали дефицит гормона роста, что, казалось, поставит крест на его увлечении. Тогда семья всерьёз занялась этим вопросом, тратя по $900 на инъекции каждый месяц. Из-за этого «Ривер Плейт», который активно интересовался юным игроком, отказался его приобретать. А вот «Барселону» подобная болезнь не остановила. Руководство скаутов убедило отца Лионеля отправить его на просмотр в Испанию.

В 2000 году, когда Лео было 13 лет, началась его новая жизнь. После первых тренировок с командой восхищённый спортивный директор Карлес Решак пристроил парня в каталонский клуб, а сверху полностью покрыл расходы на лечение. Месси окончательно перебрался на берег Средиземного моря и начал играть за молодёжный состав «Барселоны». В первом официальном матче он забил четыре гола, а по итогам сезона на его счету насчитывалось уже 37 мячей.

Результат впечатлил не только руководителей «сине-гранатовых», но и тогдашнего тренера «Ювентуса» Карло Анчелотти . Владелец итальянцев предложил забрать его в аренду на один год, однако парень отказался.

Благодаря быстрому развитию спустя три года он дебютировал в основной команде в товарищеской встрече с «Порту». После игры все СМИ пестрили заголовками о великом будущем футболиста. А ещё через год, в 2004, он впервые вышел в футболке «Барсы» в матче Ла Лиги против «Эспаньола», но выделиться нападающий не сумел.

И лишь в 2005 году, когда игроку было 17 лет, он положил в ворота «Альбасете» (выступает во втором дивизионе чемпионата Испании) свой первый мяч, став самым молодым футболистом в истории каталонцев, которому удалось забить в главном турнире страны.

Спортивная карьера начала стремительно развиваться, чуть ли не каждый год форвард становился лучшим игроком и автором лучшего гола. Начиная с сезона 2006/07 Месси начал показывать феноменальные результаты.

Противостояние с Роналду Но всё-таки принято считать, что расцвет его карьеры пришёлся на период с 2010 по 2012 годы, когда за сезон 2011/12 он поразил ворота соперников 50 раз в матчах чемпионата Испании, записал на свой счёт 86 голов в 66 играх и этим самым побил 40-летний (!) рекорд немецкого форварда Герда Мюллера . В этот период он стал четырёхкратным обладателем «Золотого мяча». В 2014 году «Барселона» подписала очередной контракт со своим воспитанником, согласно которому он стал получать €20 млн в год с вычетом налога, а в 2017-м продлил соглашение до 2021 года. Сумма отступных составила €700 млн

Наблюдая за форвардом «гранатовых», мир также лицезрел ещё одну звезду, правда, мадридского «Реала» , Криштиану Роналду. Пожалуй, началом негласного противостояния можно считать 2010 год, когда в гонку лидеров вступил португалец. Не может же вечно Месси быть первым? Правда, форвард «сливочных» доказал это только в 2016 году, когда он получил второй «Золотой мяч» (первый за « Манчестер Юнайтед » в 2008-м).

Борьба за звание «лучшего» продолжилась даже после перехода португальца в итальянский «Ювентус». Но 2019-й, как и 2020-й по праву остались за Месси — как в отношении командных завоеваний, так и в плане личных достижений. Этим летом он даже обогнал Роналду на 48 пунктов в рейтинге самых дорогих футболистов. Но за спиной португальца два кубка, завоёванных со сборной, что кажется недостижимой мечтой для аргентинца.

Клубный успех не равен успеху сборной

В составе национальной команды, к сожалению, Месси не может похвастаться особыми достижениями, чемпионом мира он так и не стал, и неизвестно, станет ли. Но зато с молодёжкой в 2005 году он сумел этого достичь.

За сборную аргентинец выступает с 2005 года. И дебютная игра, в отличие от первого матча за «Барселону», оказалась наиболее неудачной — спортсмен был удалён с поля. Затем Летняя Олимпиада 2008 года в Китае принесла ему победу и вселила надежду, что однажды он точно завоюет главный трофей для любого футболиста — кубок чемпионата мира. Через два года с командой он дошёл до четвертьфинала ЧМ, где они потерпели разгромное поражение от немцев со счётом 0:4.

Именно после этих соревнований началась череда неудач для его коллектива. В 2016 году в финале Кубка Америки сборная уступила чилийцам — 2:4, Месси не реализовал пенальти и даже заявил о завершении карьеры в составе национальной команды. Тогда его остановили, и он всё-таки приехал в Россию в 2018-м ради победы. Но и тут его ждал полный аут. Сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией (1:1) и проиграла хорватам (0:3). Матч с Нигерией решал дальнейшую судьбу — либо выход в 1/8, либо бесславное возвращение домой. И это случилось! Правда, в матче за четвертьфинал будущие чемпионы французы похоронили все надежды Месси и Ко. Та злополучная игра завершилась со счётом 4:3 и совсем не в пользу Аргентины. И опять же Месси решил попрощаться с коллегами из сборной. Но его снова попросили остаться.

В тихом омуте черти водятся

Казалось, что идеальный Месси идеален во всём, но не тут-то было. В 2016 году его обвинили в уклонении от уплаты налогов и обязали выплатить штраф в размере €2 миллионов, а представителю футболиста, его отцу, помимо штрафа в €1,5 миллиона присудили 21 месяц тюремного заключения. Обоих признали виновными в трёх эпизодах. По данным испанского следствия, после первых обвинений в сторону аргентинцев они продолжили скрывать сведения о доходах, создав офшорную панамскую компанию при помощи юристов из Уругвая. В итоге с футболиста сняли обвинения благодаря его участию в благотворительности, но посчитали, что отец должен быть признан виновным как управляющий финансовыми средствами.

Подруга, жена и мать детей

В отличие от того же Роналду, личная жизнь которого является в принципе скандальной страницей, у Лео всё довольно спокойно. Первой девушкой, с которой он официально появился на публике, когда ему было 19, была Макарена Лемос, но роман так и не перерос во что-то большее. Форварду была важна карьера, а родители юной особы считали, что ей нужен более достойный жених и супруг.

В этом же возрасте он завёл роман с моделью «Playboy» Луисианой Салазар. Однако и эти отношения не увенчались успехом. И лишь спустя три года, когда ему стукнуло 22, футболист признался, что у него есть давняя подруга, с которой он чувствует себя счастливым. После этого пара появилась на карнавале в Сайтгез. Незнакомкой оказалась Антонелла Рокуццо , которая впоследствии стала его супругой. Они знали друг друга с детства, росли в одном городе, и Месси вместе с её братьями играл в футбол.

2 ноября 2012 года девушка подарила Лео сына Тьяго. Спустя год на ноге он набил имя ребёнка с изображением его рук. А в апреле 2015-го звезда «Барселоны» подтвердил, что их семью в скором времени снова ожидает пополнение. Спустя время у пары родился ещё один сын Матео.

Наконец, 30 июня 2017 года он женился на матери двоих детей в городе Росарио, где они оба родились и выросли. Торжество проходило в рамках повышенной безопасности, а посетило мероприятие около 250 гостей. В октябре пара объявила о том, что ждёт третьего ребёнка. Ожидая появления своего третьего сына, Месси пропустил матч с испанской «Малагой», который состоялся 10 марта 2018 года.

Лео сейчас

В 2007 году, когда он окончательно утвердился в каталонском клубе, Лионель основал благотворительный фонд, суть которого заключается в помощи в образовании и медицинском обслуживании больных и бедных детей Аргентины.

В 2012 году его фонд оплатил лечение Валида Кашаша, который также, как и форвард, страдал от дефицита гормона роста. Через год Месси пожертвовал €600 тысяч на реконструкцию больницы для детей в родном городе. Сейчас Месси продолжает активно жертвовать средства на благотворительность.

По итогам 2019 года, он пополнил свою копилку шестым «Золотым мячом». А сезон 2019/20 для уже 33-летнего нападающего, как и для всего мирового футбола, стал неожиданным. Ла Лигу пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.

После возобновления чемпионата Испании он стал единственным игроком, которому в 12 сезонах подряд удалось забить не менее 20 голов. Этот рекорд он поставил в матче 28 тура.