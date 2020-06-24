Акинфеев задумался о завершении карьеры 

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев очень тяжело переживал из-за разгромного поражения от петербургского «Зенита» в матче чемпионата России. После того, как капитан «армейцев» пропустил четыре гола от принципиального соперника на домашнем стадионе, он задумался о завершении карьеры. Об этом рассказал известный спортивный комментатор Василий Уткин в эфире своего YouTube-канала.
«Вы вообще знаете, что Акинфеев задумался после поражения от "Зенита" о том, чтобы закончить с футболом? Вот драматическая фигура, ведь Акинфееву еще играть и играть» — рассказал Уткин.
Напомним, «Зенит» победил ЦСКА со счётом 4:0. После этого поражения главный тренер «красно-синих» Виктор Гончаренко решил покинуть клуб и подал заявление об отставке.