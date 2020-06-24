Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 июня

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Арсенал Арсенал
17 июня

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
2 2
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Сельта Сельта
Осасуна
Осасуна
0 5
Атлетико М Атлетико М
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
3 1
Кёльн Кёльн
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Фортуна Фортуна
18 июня

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
2 0
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 0
Валенсия Валенсия
19 июня

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 4
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
10 1
Ростов Ростов
19 июня

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 3
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
19 июня

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Гранада
Гранада
0 1
Вильярреал Вильярреал
Мальорка
Мальорка
1 1
Леганес Леганес
Севилья
Севилья
0 0
Барселона Барселона
20 июня

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
1 2
Рубин Рубин
Арсенал
Арсенал
2 3
Спартак М Спартак М
ЦСКА
ЦСКА
0 4
Зенит Зенит
20 июня

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
2 1
Арсенал Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
0 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
20 июня

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
1 3
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
1 0
Бетис Бетис
Хетафе
Хетафе
1 1
Эйбар Эйбар
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Герта
Герта
2 0
Байер Байер
Фортуна
Фортуна
1 1
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
3 1
Вердер Вердер
21 июня

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
2 1
Тамбов Тамбов
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Оренбург Оренбург
21 июня

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
3 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
1 2
Челси Челси
Эвертон
Эвертон
0 0
Ливерпуль Ливерпуль
21 июня

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Сельта
Сельта
6 0
Алавес Алавес
Валенсия
Валенсия
2 0
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
22 июня

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
5 0
Бёрнли Бёрнли
22 июня

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 2
Севилья Севилья
Леганес
Леганес
0 0
Гранада Гранада
23 июня

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
0 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
23 июня

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леванте
Леванте
0 1
Атлетико М Атлетико М
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Хетафе Хетафе
Барселона
Барселона
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
24 июня

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
20:00
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Норвич Сити
20:00
Эвертон Эвертон
24 июня

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
20:30
Осасуна Осасуна
Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Мальорка Мальорка
25 июня

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:00
Уотфорд Уотфорд
Саутгемптон
Саутгемптон
20:00
Арсенал Арсенал
Челси
Челси
22:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
25 июня

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:30
Валенсия Валенсия
Бетис
Бетис
23:00
Эспаньол Эспаньол
26 июня

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ахмат
Ахмат
18:00
Сочи Сочи
Зенит
Зенит
20:30
Крылья Советов Крылья Советов
26 июня

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Севилья
Севилья
23:00
Вальядолид Вальядолид
27 июня

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Оренбург
Оренбург
14:00
Краснодар Краснодар
Спартак М
Спартак М
16:30
Уфа Уфа
Рубин
Рубин
17:30
Локомотив М Локомотив М
27 июня

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
14:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
27 июня

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Мальорка Мальорка
Сельта
Сельта
18:00
Барселона Барселона
Осасуна
Осасуна
20:30
Леганес Леганес
27 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Унион
Унион
16:30
Фортуна Фортуна
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Герта Герта
Вердер
Вердер
16:30
Кёльн Кёльн
28 июня

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
16:30
Тамбов Тамбов
28 июня

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
18:30
Саутгемптон Саутгемптон
28 июня

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
15:00
Бетис Бетис
Вильярреал
Вильярреал
18:00
Валенсия Валенсия
Гранада
Гранада
20:30
Эйбар Эйбар
29 июня

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:00
Бёрнли Бёрнли
29 июня

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Хетафе
Хетафе
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
30 июня

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
18:00
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА
ЦСКА
20:30
Спартак М Спартак М
30 июня

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
30 июня

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Мальорка
Мальорка
20:30
Сельта Сельта
Леганес
Леганес
20:30
Севилья Севилья
Барселона
Барселона
23:00
Атлетико М Атлетико М
1 июля

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Оренбург
Оренбург
15:00
Урал Урал
Уфа
Уфа
15:00
Рубин Рубин
Арсенал
Арсенал
17:30
Ахмат Ахмат
1 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:00
Лестер Сити Лестер Сити
Борнмут
Борнмут
20:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
20:00
Норвич Сити Норвич Сити
1 июля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
20:30
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
20:30
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Леванте Леванте

Прогнозы и ставки на «Челси» — «Манчестер Сити»: Гвардиола затруднит Лэмпарду путь в Лигу чемпионов! 

Партнерский материал 1 час назад
25 июня в матче 31-го тура АПЛ сойдутся «Челси» и «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола против Фрэнка Лэмпарда! Разбираем прогнозы на центральный матч тура в АПЛ! Сделать ставку на эту встречу можно в букмекерской компании ФОНБЕТ.
«Челси» — «Ман Сити»: прогноз и ставки на матч АПЛ 25 июня, коэффициенты букмекеров, где смотреть
25 июня в Лондоне пройдет матч 31-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити». Начало прямой трансляции на «OKKO Спорт» в 22:15 мск.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает фаворитом гостей. Сделать ставку на победу команды Гвардиолы можно за 1.80, что соответствует 55% вероятности. Успех «аристократов» аналитики оценили коэффициентом 4.05 (22%), а ничья идёт за 4.00 (23%).
Эксперты склоняются к тому, что матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити» будет верховым: тотал голов больше 2.5 идет за 1.65, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.25. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании ФОНБЕТ.
«Челси» — «Манчестер Сити»: какие делать ставки на матч 25 июня
«Манчестер Сити» в полном порядке! После рестарта чемпионата Англии «горожане» выиграли две встречи с общим счетом 8:0. Сначала парни Гвардиолы забили 3 мяча «Арсеналу», а затем 5 раз огорчили «Бернли». При этом особой турнирной мотивации у «Сити» нет. «Ливерпуль» не догнать, а отрыв от «Лестера» уже 8 очков при игре в запасе.
А вот «Челси» как разы пытается догнать «Лестер». В случае победы отставание команды Фрэнка Лэмпарда от «лис» сократится всего до одного очка. Кроме того, можно увеличить отрыв от «Манчестер Юнайтед» и обезопасить свое место в зоне Лиги чемпионов. Но игру «Челси» после рестарта АПЛ показывает не самую уверенную. Игровой практики у команды тоже меньше. В единственной своей игре «синие» одержали волевую победу над «Астон Виллой» 2:1. «Манчестер Сити» — явный фаворит противостояния. В ФОНБЕТ на победу «Манчестера» можно поставить с коэффициентом 1.80. Ставка в 1000 рублей может принести вам выплату в размере 1800 рублей, если гости победят!
Обе команды забивают довольно много. Все три матча, которые провели «Челси» и «Манчестер Сити» после перерыва, связанного с пандемией, оказались верховыми. Вполне вероятно, что и предстоящая встреча будет богата на голы. Сделать ставку на то, что их в матче будет как минимум 3, можно в ФОНБЕТ с коэффициентом 1.65.
У «Манчестер Сити» блестящая линия атаки. Сложно предположить то, что «горожане» ни разу не смогут поразить ворота лондонцев. С другой стороны, мотивация «Челси» должна быть выше — команда борется за медали. Вполне резонно, что «аристократы» тоже будут искать свое счастье в атаке и хотя бы раз смогут застать врасплох Эдерсона. Поставить на то, что забить смогут и те, и другие, в ФОНБЕТ можно за коэффициент 1.60.
Зарегистрируйтесь и поставьте на «Челси» — «Манчестер Сити» и другие матчи АПЛ в ФОНБЕТ.
Футбол , Видео , Фрэнк Лэмпард , Фонбет , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Финала Лиги чемпионов в Петербурге в 2021 году не будет
Финала Лиги чемпионов в Петербурге в 2021 году не будет
«Чертаново» получил лицензию на участие в РПЛ
«Чертаново» получил лицензию на участие в РПЛ
«Был нищим и собирал бутылки»
«Был нищим и собирал бутылки»
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм»
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм»
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
«Лестер» сыграл вничью с «Брайтоном»
09:30
«Лестер» сыграл вничью с «Брайтоном»
Премьер-лига Футбол
«Потерпите, родимые, затяните пояса»
02:12
«Потерпите, родимые, затяните пояса»
Футбол Прочее
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение