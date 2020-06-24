25 июня в матче 31-го тура АПЛ сойдутся «Челси» и «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола против Фрэнка Лэмпарда ! Разбираем прогнозы на центральный матч тура в АПЛ! Сделать ставку на эту встречу можно в букмекерской компании ФОНБЕТ

«Челси» — «Ман Сити»: прогноз и ставки на матч АПЛ 25 июня, коэффициенты букмекеров, где смотреть

25 июня в Лондоне пройдет матч 31-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити». Начало прямой трансляции на «OKKO Спорт» в 22:15 мск.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает фаворитом гостей. Сделать ставку на победу команды Гвардиолы можно за 1.80, что соответствует 55% вероятности. Успех «аристократов» аналитики оценили коэффициентом 4.05 (22%), а ничья идёт за 4.00 (23%).

«Челси» — «Манчестер Сити»: какие делать ставки на матч 25 июня

«Манчестер Сити» в полном порядке! После рестарта чемпионата Англии «горожане» выиграли две встречи с общим счетом 8:0. Сначала парни Гвардиолы забили 3 мяча «Арсеналу», а затем 5 раз огорчили «Бернли». При этом особой турнирной мотивации у «Сити» нет. «Ливерпуль» не догнать, а отрыв от «Лестера» уже 8 очков при игре в запасе.

А вот «Челси» как разы пытается догнать «Лестер». В случае победы отставание команды Фрэнка Лэмпарда от «лис» сократится всего до одного очка. Кроме того, можно увеличить отрыв от « Манчестер Юнайтед » и обезопасить свое место в зоне Лиги чемпионов. Но игру «Челси» после рестарта АПЛ показывает не самую уверенную. Игровой практики у команды тоже меньше. В единственной своей игре «синие» одержали волевую победу над «Астон Виллой» 2:1. «Манчестер Сити» — явный фаворит противостояния. В ФОНБЕТ на победу «Манчестера» можно поставить с коэффициентом 1.80 . Ставка в 1000 рублей может принести вам выплату в размере 1800 рублей, если гости победят!

Обе команды забивают довольно много. Все три матча, которые провели «Челси» и «Манчестер Сити» после перерыва, связанного с пандемией, оказались верховыми. Вполне вероятно, что и предстоящая встреча будет богата на голы. Сделать ставку на то, что их в матче будет как минимум 3, можно в ФОНБЕТ с коэффициентом 1.65

У «Манчестер Сити» блестящая линия атаки. Сложно предположить то, что «горожане» ни разу не смогут поразить ворота лондонцев. С другой стороны, мотивация «Челси» должна быть выше — команда борется за медали. Вполне резонно, что «аристократы» тоже будут искать свое счастье в атаке и хотя бы раз смогут застать врасплох Эдерсона. Поставить на то, что забить смогут и те, и другие, в ФОНБЕТ можно за коэффициент 1.60.