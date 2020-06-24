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Ибрагимовича сравнили с НЛО 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Ибрагимовича сравнили с НЛО
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник "ПСЖ" Матье Бодмер поделился мнением о шведском нападающем "Милана" Златане Ибрагимовиче, передает Goal.
Бодмер отметил высокий класс шведского форварда и заявил, что тот много привнес в "ПСЖ". Ибрагимович защищал цвета парижского клуба с 2012 по 2016 год.
"Он НЛО. Мне нравился его характер, он мне нравился как игрок. Ибрагимович отличный игрок, отличный парень, который многое привнес в "ПСЖ". Можно говорить, что он высокомерным, но Златан заставил многое двигаться в верном направлении", — заявил экс-хавбек.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович может стать игроком "Фиорентины".
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