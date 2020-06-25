Английский футболист совершил каминг-аут

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Бывший атакующий полузащитник «Халл Сити» Томас Битти объявил, что является геем.

«Пришло время поделиться чем-то очень личным для меня. Легче сидеть в тишине, но настоящая задача — это высказаться, и для меня пришло время прожить мою правду и, надеюсь, как-то повлиять на перемены. Я брат, сын, друг и я гей. Мне потребовалось много времени, чтобы принять то, кто я есть, и я надеюсь, что следующему поколению будет немного легче. Спасибо всем, кто поддержал меня в этом процессе и в предстоящем путешествии, я ценю вас», — написал Битти в своём «Инстаграме».

Помимо «Халл Сити» Битти выступал в клубах США, Канады и Сингапура. В 2015 году Томас Битти принял решение завершить карьеру из-за тяжёлой травмы головы, которую получил в одном из матчей.