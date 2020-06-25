Комбаров заявил о «зеркальном расизме» в мире

Беспорядки на фоне акций Black Lives Matter можно расценивать как «зеркальный расизм», заявил в интервью «РИА Новости» защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров

«Просто сейчас история воспринимается искаженно, ее вывернули, и то, что они творят, избивают белых людей, это, наверное, можно приравнять к расизму, только обратному. Когда чернокожие просто так избивают белых, в том числе женщин, это ли не проявление расизма? Только зеркальное», — сказал он.

Комбаров подчеркнул, что выступает против расизма, однако считает необходимым «заглушить» движение Black Lives Matter, чтобы прекратить погромы и нападения. Футболист добавил, что поддержка акций станет «лишним пиаром», делать который не стоит.

Протесты в США вспыхнули из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Согласно размещенному в соцсетях видео, во время задержания офицер полиции несколько минут давил коленом на шею мужчины. Тот потерял сознание, а впоследствии умер. После инцидента с Флойдом полицейских, запечатленных на видео, уволили. Одного из них обвинили в убийстве второй степени.