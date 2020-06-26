Матч РПЛ отменили из-за вспышки коронавируса

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Матч 24-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге между "Оренбургом" и "Краснодаром", который был запланирован на 27 июня, не состоится из-за случаев заражения коронавирусом в оренбургской команде. Игроки основного состава находятся на изоляции в связи с восемью положительными тестами на COVID-19.

В четверг стало известно, что коронавирус диагностирован у шести игроков и двух сотрудников "Оренбурга".

"Оренбург" проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против "Краснодара", так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке", — цитирует пресс-служба РПЛ президента лиги Сергея Прядкина.

Это с высочайшей долей вероятности означает, что команде будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что решение не играть матч продиктовано нежеланием подвергать риску здоровье игроков "Краснодара", а также портить репутацию лиги.

"Можно было сыграть молодежью, но во-первых пацаны только сдали тесты. Еще даже результатов нет. Второй момент — это нецелесообразно таким образом подрывать российский футбол. Матч "Сочи" — "Ростов" (10:1) не поднял репутацию лиги. Исходя из этих соображений, мы приняли такое решение. Все вместе сидели тут весь день, думали и пришли к такому выводу. Не хочется подвергать риску здоровье игроков "Краснодара", — цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".

Помимо "Оренбурга", на сегодняшний день основные составы "Ростова" и московского "Динамо" находятся на карантине из-за случаев коронавируса среди футболистов обеих команд. В "Уфе" признали "единичный случай возможного инфицирования" и продолжают готовиться к матчам.

Ранее отмечалось, что возобновленный после перерыва чемпионат России по футболу могут завершить досрочно в случае массовых заражений COVID-19, однако текущая ситуация, судя по всему, под это определение не подпадает.

Клубы РПЛ проголосовали за поправки в регламент

Тем временем общее собрание клубов Российской Премьер-лиги в пятницу по видеосвязи проголосовало за изменения в регламенте чемпионата страны по футболу, позволяющие сохранить целостность соревнования в тяжелых условиях пандемии.

Представители клубов проголосовали за:

1. исключение пункта 3.2.3 из регламента о возобновлении, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых игроков и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить игры при меньшем количестве готовых игроков;

2. изменение пункта 2 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС таким образом, чтобы за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований;

3. дополнение пункта 6.1 регламента о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС.

При этом клубы пока не добились изменения регламента от Роспотребнадзора, предусматривающего тотальный 14-дневный карантин в случае положительных тестов на COVID-19.

Отмечается, что итоговое решение о внесении поправок в регламент примет бюро исполкома РФС.