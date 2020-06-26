«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые с 1990 года

Клуб Английской премьер-лиги «Ливерпуль» выиграл национальный чемпионат по футболу впервые с сезона 1989/90.
В матче 31-го тура первенства ближайший преследователь «Ливерпуля» по турнирной таблице «Манчестер Сити» проиграл «Челси», лишившись шансов догнать лидера.
За семь туров до конца чемпионата «Ливерпуль» набрал 86 очков, «Манчестер Сити» — 63. В итоге «Ливерпуль» досрочно становится чемпионом Англии.
Ранее сообщалось, что футболисты столичного «Локомотива» самоизолировались на клубной базе из-за участившихся случаев коронавируса в клубах Российской премьер-лиги.