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«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу 

Вечерняя Москва и ещё 87 12 часов назад
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые с 1990 года
Фото: Вечерняя Москва
Клуб Английской премьер-лиги «Ливерпуль» выиграл национальный чемпионат по футболу впервые с сезона 1989/90.
В матче 31-го тура первенства ближайший преследователь «Ливерпуля» по турнирной таблице «Манчестер Сити» проиграл «Челси», лишившись шансов догнать лидера.
За семь туров до конца чемпионата «Ливерпуль» набрал 86 очков, «Манчестер Сити» — 63. В итоге «Ливерпуль» досрочно становится чемпионом Англии.
Ранее сообщалось, что футболисты столичного «Локомотива» самоизолировались на клубной базе из-за участившихся случаев коронавируса в клубах Российской премьер-лиги.
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