«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые с 1990 года

Все новости на карте

Клуб Английской премьер-лиги «Ливерпуль» выиграл национальный чемпионат по футболу впервые с сезона 1989/90.

В матче 31-го тура первенства ближайший преследователь «Ливерпуля» по турнирной таблице «Манчестер Сити» проиграл «Челси», лишившись шансов догнать лидера.

За семь туров до конца чемпионата «Ливерпуль» набрал 86 очков, «Манчестер Сити» — 63. В итоге «Ливерпуль» досрочно становится чемпионом Англии.