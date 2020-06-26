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Матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и петербургским «Зенитом» пройдет при пустых трибунах,

Как сообщает пресс-служба «Ростова», такое решение было принято правительством Нижегородской области, в целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Отмечается, что на матч также не допустят журналистов, за исключением сотрудников вещателя и представителей пресс-служб клубов.

Матч «Тамбов» — «Зенит» состоится 1 июля на стадионе «Нижний Новгород».