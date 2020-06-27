Три клуба Бундеслиги интересуются Чаловым

Три футбольных клуба немецкой бундеслиги заинтересованы в приобретении нападающего московского ЦСКА Федора Чалова . Об этом сообщает портал Fussball Transfers.

Отмечается, что на 22-летнего форварда претендуют "Хоффенхайм", "Байер" и "Вольфсбург". ЦСКА будет готов продать Чалова за €10 млн, сумма может быть увеличена за счет бонусов. Такая низкая цена по сравнению с прошлым сезоном, в котором Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, связана с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и низкой результативностью нападающего.

Чалов является воспитанником ЦСКА, за основную команду он выступает с сезона-2016/17. В текущем сезоне он провел за армейцев 32 матча в различных турнирах, забив шесть голов и сделав шесть результативных передач. В составе ЦСКА он дважды становился серебряным призером чемпионата страны, обладателем Суперкубка России.