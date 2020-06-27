«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»

Московский "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена".

Перед стартовым свистком болельщики аплодисментами поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом. Защитники "Спартака" Георгий Джикия и Айртон пропустили матч из-за перебора желтых карточек. Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал получил желтую карточку и пропустит матч следующего тура против московского ЦСКА . В составе хозяев дебютировали 18-летний защитник Илья Голосов и 19-летний полузащитник Дмитрий Маркитесов, вышедшие на замену, у гостей первый матч в РПЛ провел 19-летний нападающий Гамид Агаларов

На 88-й минуте форвард "Спартака" Александр Соболев забил мяч, отмененный из-за того, что защитник "Спартака" Самуэль Жиго находился в офсайде. Лучшим игроком матча признан вратарь "Уфы" Александр Беленов . "Уфа" не проигрывает уже четвертый матч подряд (две победы и две ничьи). Клубы провели 12-й очный матч в рамках национальных первенств, "Спартак" одержал четыре победы, "Уфа" выиграла пять раз, три матча завершились вничью.

В турнирной таблице столичная команда занимает шестое место, набрав 32 очка, "Уфа" располагается на седьмой строчке, имея в активе 31 очко. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 30 июня в гостях сыграют с ЦСКА, уфимский клуб днем позднее примет казанский "Рубин".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Задержания болельщиков "Спартака"

За несколько часов до начала матча в Telegram-каналах болельщиков появилась информация о задержании сотрудниками правоохранительных органов нескольких активных фанатов "Спартака", в том числе Амира Хуслютдинова , известного по прозвищу "Профессор". Взаимоотношения представителей правопорядка и фанатов красно-белых обострились 20 июня, когда болельщики перед гостевым матчем "Спартака" против тульского "Арсенала" перекрыли дорогу клубному автобусу около стадиона "Открытие-Арена" перед отъездом футболистов на игру. Болельщики скандировали кричалки и использовали пиротехнические изделия, таким образом они хотели поддержать команду перед первой встречей после рестарта чемпионата России. Спустя три дня стало известно, что около 30 человек было задержано и допрошено, им предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

В тот же день "Спартак" на официальном сайте опубликовал обращение к правоохранительным органам, выступив с просьбой воздержаться от уголовного преследования фанатов. 26 июня владелец клуба Леонид Федун написал письмо на имя первого заместителя главы МВД РФ Александра Горового , призвав его рассмотреть обстоятельства задержания болельщиков. В тот же день Общественная палата Москвы попросила ведомство не преследовать спартаковских фанатов.

За исключением этого инцидента, обстановка в Тушине перед первым после трехмесячной паузы домашним матчем "Спартака" была довольно спокойной. Болельщики без спешки добирались до "Открытие-Арены" и с соблюдением социальной дистанции в 1,5-2 метра проходили на трибуны стадиона, где это правило также работает. Исключением стал лишь инцидент с болельщиком, который купил два поддельных билета на игру за 10 тыс. рублей и хотел вместе с сыном посмотреть игру любимой команды. Стюарды отказали ему в проходе на трибуны уже на территории стадиона, справедливо отметив, что, как и было объявлено заблаговременно, на матч могли попасть только владельцы абонементов, среди которых была проведена жеребьевка.

Незадолго до стартового свистка Федун, комментируя информацию об очередном задержании болельщиков, сказал, что не понимает того, что происходит. Он также отметил, что клуб обратился в правоохранительные органы, но не получил ответа. После этого на территории стадиона появился Хуслютдинов. Он не стал публично комментировать произошедшее.