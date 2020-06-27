​Луценко установил рекорд РПЛ по голам головой 

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Следить за матчем «Ростов» — «Арсенал» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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