​Луценко установил рекорд РПЛ по голам головой 

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко установил рекорд российской Премьер-лиги по голам головой. Ранее никому не удавалось забить 8 голов головой в рамках одного чемпионата, сообщает Telegram-канал Open the Doors. Всего в этом чемпионате Луценко отличился одиннадцать раз.
Ранее рекорд принадлежал сразу трём футболистам — Александру Бухарову (2009), Сейду Думбия (2011/2012) и Артёму Дзюбе (2013/2014 и 2015/2016). Они забивали за сезон по семь голов головой.
Следить за матчем «Ростов» — «Арсенал» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.