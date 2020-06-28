«Саутгемптон» обыграл «Уотфорд» в матче АПЛ 

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«Саутгемптон» на выезде обыграл «Уотфорд» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 28 июня, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе святых дублем отметился Дэнни Ингс , еще один мяч забил Джеймс Уорд-Праус . «Уотфорд» смог отличиться благодаря автоголу защитника «Саутгемптона» Яна Беднарека.

«Саутгемптон» набрал 40 очков и вышел на 13-е место. «Уотфорд» имеет в активе 28 очков и находится на 16-й позиции.

В следующем туре Саутгемптон 5 июля на своем поле примет «Манчестер Сити». «Уотфорд» днем раньше встретится на выезде с «Челси».