«Вердер» отправил шесть мячей в ворота «Кельна» 

В матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу бременский "Вердер" оказался сильнее "Кельна".
Встреча прошла в Бремене на стадионе "Везерштадион" при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Джошуа Сарджент, Дэви Классен, Никлас Фуллкруг, Милот Рашица и Юя Осако, оформивший на свой лицевой счет дубль.
У проигравшей команды единственный гол забил Доминик Дрекслер.
После этой игры бременский клуб набрал 31 очко и закрепился на 16-ой позиции в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал итоги матча против "Уфы" в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).