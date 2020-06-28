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Аршавин отреагировал на возвращение Гончаренко в ЦСКА 

Soccer News и ещё 9 54 минуты назад
Аршавин отреагировал на возвращение Гончаренко в ЦСКА
Фото: Soccer News
Бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возвращение к работе главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
"Когда нет стабильности, это не добавляет положительных эмоций футболистам. Но мы не знаем, в каких отношениях игроки состоят с тренером. Может быть, кто-то наоборот обрадовался, подумал: "Ох, хорошо, что уехал, я наконец-то начну играть". Кого-то это мобилизует, кто-то боится что придет новый тренер и он потеряет место в составе. По-разному. Естественно, когда тренер уходит и потом возвращается, создается чувство нестабильности. Я думаю, оно присутствует как у руководства клуба, так и игроков.
Может быть, возвращение придаст импульс команде. ЦСКА не нужно настраивать на матч со "Спартаком". Все понимают, что это очень важный матч именно для болельщиков. Если ты победишь «Спартак», то все остальное забудут", — приводит слова Аршавина сайт телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4). Старший тренер "армейцев" Сергей Овчинников заявил, что после матча у Гончаренко поднялось давление. Позже появилась информация, что 43-летний специалист написал заявление об отставке и уехал в Беларусь. В итоге ЦСКА к матчу 24-го тура с "Динамо" (0:0) готовил Овчинников.
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Комментарии 1
Футбол , Сергей Овчинников , Андрей Аршавин , Виктор Гончаренко , Спартак , Зенит , ЦСКА , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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