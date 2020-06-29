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РПЛ выступила с заявлением о матчах «Оренбурга» и «Динамо» в 25 туре 

Газета.Ru и ещё 9 3 часа назад
РПЛ выступила с заявлением о матчах «Оренбург»-"Динамо"
Фото: РИА Новости
Напомним, в командах были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
"На данный момент в "Оренбурге" десять членов команды находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение. Остальные представители клуба сдают регулярные тесты, которые показывают отрицательные результаты.
Оренбургская команда ждет предписания местного Роспотребнадзора, на основании которого будет принято решение о допуске к участию в матче 25-го тура РПЛ против "Урала". Встреча запланирована на 1 июля", — говорится в сообщении на сайте РПЛ.
В сообщении отмечено, что "Динамо" продолжает ежедневное тестирование с отрицательными результатами. В московском клубе новых случаев заражения не выявлено. В преддверии игры с "Сочи", запланированной на 1 июля, команда ожидает новое предписание от Роспотребнадзора.
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Футбол , РПЛ , Андрей Талалаев , Крылья Советов , Динамо , Роспотребнадзор
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