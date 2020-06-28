«Наполи» и «Аталанта» одержали победы в Серии А 

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Завершились несколько матчей 28-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Наполи" и "Аталанты". "Наполи" выиграл пятый матч подряд, "Аталанта" одержала восьмую победу подряд.

"Сассуоло" — "Верона" — 2:3 (0:0) Голы: Лазович, 51 — 0:1, Бога, 53 — 1:1, Стемпиньски, 57 — 1:2, Пессина, 68 — 1:3, Бога, 77 — 2:3 "Сампдория" — "Болонья" — 1:2 (0:0) Голы: Барроу, 72 (с пенальти) — 0:1, Орсолини, 74 — 0:2, Бонаццоли, 88 — 1:2 "Удинезе" — "Аталанта" — 2:3 (1:1) Голы: Сапата, 8 — 0:1, Лазанья, 31 — 1:1, Муриэль, 71 — 1:2, Муриэль, 79 — 1:3, Лазанья, 87 — 2:3 "Аталанта": Голлини, Кастань, Гимшити (Паломино, 46), Толои, Хатебур (Госенс, 59), Малиновский (Муриэль, 52), Пашалич (де Рон, 59), Гомес (Иличич, 80), Фройлер, Кальдара, Сапата.