У 25 игроков казахстанского клуба нашли COVID-19

25 футболистов казахстанского «Кайсара» сдали положительные тесты на COVID-19, передает Sport.kz.
"Десять игроков "Кайсара" сдали положительные анализы на коронавирус, если считать и футболистов молодежной команды, "Байконура", то общее количество инфицированных составляет 25 человек. Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус", — рассказал главный тренер команды Стойчо Младенов.
В турнирной таблице чемпионата Казахстана "Кайсар" занимает шестое место.
Ранее MLS объявила о 18 положительных тестах на коронавирус у футболистов.