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«Локомотив» на последней минуте ушёл от поражения аутсайдеру РПЛ 

News.ru и ещё 32 2 часа назад
«Локомотив» на последней минуте ушёл от поражения
Фото: fclm.ru
Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 1:1.
Счёт на 14-й минуте открыл нападающий «Крыльев» Деян Радонич. На последней минуте матча счёт сравнял Алексей Миранчук.
На 33-й минуте встречи был заменён основной вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме из-за повреждения икроножной мышцы. Вместо него на поле вышел Антон Кочетков.
На 50-й минуте московская команда осталась в меньшинстве: полузащитник Владислав Игнатьев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 73-й минуте составы справлялись: за одну минуту две жёлтые карточку получил вышедший на замену полузащитник самарцев Сафа Абдулла.
Для главного тренера крыльев Андрея Талалаева этот матч стал первым в новой должности.
Фанаты «Локомотива», как обещали ранее, выкрикивали кричалки только против руководства клуба и покинули стадион на 20-й минуте.
На матче присутствовали врачи-болельщики «Локомотива», которые боролись с коронавирусом. В перерыве в подарок от клуба они получили игровые футболки.
Ранее NEWS.ru писал, что нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба от лица всей команды пригласил на матч национального коллектива Савву Ярыгина. Мальчик прославился на весь Интернет тем, что сдаёт макулатуру и на вырученные деньги покупает футбольные мячи для детских домов.
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Комментарии
Футбол , Волейбол , Алексей Миранчук , Владислав Игнатьев , Артем Дзюба , Андрей Талалаев , Локомотив , Крылья Советов , СБОРНАЯ РОССИИ
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