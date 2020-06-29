Клопп обратился к фанатам ФК «Ливерпуль»

Главный тренер футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп призвал фанатов команды не праздновать массово досрочную победу в чемпионате Англии в центре города, чтобы избежать риска распространения коронавирусной инфекции. Комментарий Клоппа приводит британское издание The Sun.

26 июня "Ливерпуль" досрочно стал победителем чемпионата Англии за семь туров до окончания. В этот день идущий на втором месте в таблице "Манчестер Сити" уступил "Челси" со счетом 1:2 в матче 31-го тура и потерял шансы догнать команду Клоппа. "Ливерпуль" впервые за 30 лет смог выиграть национальный чемпионат, в честь этого тысячи болельщиков отправились праздновать победу в центр города.

"Мы в долгу перед наиболее уязвимыми членами нашего общества — работниками здравоохранения, которые так много сделали и которым мы аплодировали, а также сотрудниками полиции и местными властями, помогающими нашему клубу, — сказал Клопп. — Пожалуйста, празднуйте, но безопасно и в частной обстановке, благодаря этому мы уменьшим риск распространения этой ужасной болезни [коронавирусной инфекции] в нашем обществе".

"Если бы все было по-другому, я бы не хотел ничего больше, чем праздновать вместе со всеми, мы бы устроили парад, который бы даже превзошел прошлогодний после победы в Лиге чемпионов. Мы хотели бы со всеми поделиться этим особенным моментом, но сейчас это невозможно. Мы все сделали так много для борьбы с коронавирусом, и эти усилия не должны пропасть даром", — добавил Клопп.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить до пяти замен.