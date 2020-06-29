в букмекерской компании ФОНБЕТ . 30 июня в матче 25-го тура РПЛ пройдет суперматч! ЦСКА примет «Спартак» : важнейшая встреча для обеих команд. Разбираем прогнозы дерби всея Руси! Сделать ставку на эту встречу можно

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставки на матч РПЛ 30 июня, коэффициенты букмекеров, где смотреть

30 июня в Москве пройдет матч 25-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 19:55 мск.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает фаворитом спартаковцев. Сделать ставку на победу команды Доменико Тедеско можно за 2.30, что соответствует 41% вероятности. Успех «армейцев» аналитики оценили коэффициентом 3.30 (29%), а ничья идёт за 3.15 (30%).

Сделать ставку на дерби ЦСКА — «Спартак» можно в букмекерской компании ФОНБЕТ . Эксперты дают равные шансы на то, будет ли матч 25-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА — «Спартак» верховым или низовым. Поставить на то, что в матче будет минимум 3 забитых мяча, можно с коэффициентом 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на ТМ 2.5 гола.

ЦСКА — «Спартак»: какие делать ставки на матч 30 июня

У ЦСКА большие проблемы. После рестарта чемпионата России «армейцы» разгромно проиграли «Зениту» со счетом 0:4. После этой игры клуб покинул главный тренер команды Виктор Гончаренко , на игру с «Динамо» команду вывел Сергей Овчинников . Этот матч завершился нулевой ничьей. Руководству клуба удалось убедить Гончаренко вернуться и довести сезон до конца, но игра команды поклонников не радует.

«Спартак» в двух первых матчах после рестарта чемпионата набрал 4 очка. Сначала команда Доменико Тедеско переиграла на выезде «Арсенал» со счетом 3:2, а затем сыграла вничью с «Уфой» (0:0). Причем в этом поединке спартаковцам явно не повезло, они упустили ряд верных голевых моментов, а ВАР отменил два взятия ворот уфимцев. В случае победы отставание спартаковцев от «армейцев» в битве за Лигу Европы сократится всего до двух очков. Две последние игры — в первом круге РПЛ и в матче Кубка России — также остались за «Спартаком». Да и микроклимат в их коллективе сейчас явно лучше. А ЦСКА не побеждает вот уже 7 матчей. В ФОНБЕТ на победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 2.30. Ставка в 1000 рублей может принести вам выплату в размере 2300 рублей, если гости победят!

в ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.70 . И все-таки проблемы в обороне есть и у тех, и у других. У ЦСКА потеряна вера в себя, «Спартак» же может потерять концентрацию в любой момент. К тому же, из-за дисквалификации не сыграет чешский опорник Алекс Крал, что вынудит Доменико Тедеско внести изменения в стартовый состав. Сделать ставку на то, что обе команды забьют,

Из этих же резонов можно сделать ставку на то, что команды забьют как минимум трижды. В трех последних личных встречах ЦСКА и «Спартак» на пару пробивали ТБ 2.5 гола. Учитывая повышенный настрой на дерби, ставка на то, что в игре будет минимум 3 взятия ворот, выглядит хорошо. Поставить на ТБ 2.5 гола в игре, в ФОНБЕТ можно за коэффициент 1.90. В случае успеха ставка в размере 1000 рублей принесет вам выплату 1900 рублей!