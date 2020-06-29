Кокорин рассказал о наказании за вечеринку

Все новости на карте

Ранее футболист опубликовал фотографию со дня рождения своего друга, которая и стала «камнем преткновения».

Российский футболист Александр Кокорин подтвердил «Звезде» информацию СМИ о том, что футбольный клуб «Сочи» готовит ввести санкции против спортсмена за нарушение правила ФК.

«Возможно. Даже если что-то было, я вам не скажу. Ну раз пишут, видимо, правда», — отметил Кокорин.

При этом он подчеркнул, что сам не знает, что это будут за санкции, и когда они будут введены.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист опубликовал фото с празднования дня рождения своего друга Геннадия Куропаткина. На фото присутствовало 11 человек. Таким образом, Кокорин нарушил правила социального дистанцирования.

О том, что руководство клуба собирается наказать футболиста рассказал гендиректор ФК Дмитрий Рубашко.