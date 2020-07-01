Марадона может возглавить сборную Испании

Именитый аргентинский футболист Диего Марадона может стать главным тренером сборной Испании. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

По информации источника, Марадона возглавит национальную команду, если пост президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) займет Антонио Торрес . Сам функционер уже заявил, что провел переговоры с 59-летним аргентинским специалистом. Перед Марадоной будет стоять задача выйти в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА . Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012), 8 мая 2017 года был назначен главным тренером другого клуба из этой страны — "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года покинул свой пост. В сезоне-2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб "Дорадос", который покинул в июне 2019 года.