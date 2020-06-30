Роналду назвали самым беспощадным игроком в мире 

Португальский форвард выступал за испанский клуб с 2009 по 2018 год. Колумбийский игрок заявил, что его бывший одноклубник всегда хочет забивать.

"Когда у меня был мяч, Криштиану всегда был рядом, у нас отлично складывалась игра. У нас с ним были хорошие отношения. Трудно сказать, кто является лучшим футболистом мира, потому что есть много сильных игроков, но я считаю, что Роналду — самый беспощадный", — цитирует Хамеса Sportskeeda.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 23 матчах за "Ювентус", в которых забил 23 мяча и отдал четыре голевые передачи.