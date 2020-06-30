«Ты тренер или *****?» наставника ЦСКА раскритиковали 

Футбольный агент Дмитрий Селюк посоветовал главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко покинуть свой пост после матча со «Спартаком» при любом исходе.
«Я считаю, что Гончаренко при любом раскладе после сегодняшнего матча должен уйти», — заявил Селюк изданию Sport24.
По мнению агента, ЦСКА должен отказаться от Гончаренко, потому что тот «так и остался детским тренером».
«Гончаренко — конфликтный человек, поэтому ему хорошо работается с детишками, которые смотрят на него с открытым ртом. Но с людьми, которые знают, возможно, больше, чем он, ему сложно», — считает Селюк.
Он возмутился поведением Гончаренко по отношению к своему клиенту, ивуарийцу Седрику Гогуа.
«Он до сих пор бегает и жалуется в клуб на Гогуа. Хотя, если ты главный тренер и у тебя есть яйца, то не лучше решить вопрос самому? Если, к примеру, Гогуа опоздал на 3 минуты на тренировку, ну возьми и прогони его 10 километров или заставь его тренироваться больше. Зачем ты жалуешься? Ты же падаешь перед глазами футболистов. Чего ты жалуешься руководству клуба, мол проведите с ним беседу. Что это за клоунада, ты тренер или говно?» — задался вопросом Селюк.
Как сообщал «Рамблер», 30 июня ЦСКА в рамках 25-го тура РПЛ встретится со «Спартаком». Армейцы с 37 очками занимают 5-е место в турнирной таблице, красно-белые набрали 32 очка и находятся на 6-1 позиции.