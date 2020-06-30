«Ты тренер или *****?» наставника ЦСКА раскритиковали 

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«Я считаю, что Гончаренко при любом раскладе после сегодняшнего матча должен уйти», — заявил Селюк изданию Sport24.

По мнению агента, ЦСКА должен отказаться от Гончаренко, потому что тот «так и остался детским тренером».

«Гончаренко — конфликтный человек, поэтому ему хорошо работается с детишками, которые смотрят на него с открытым ртом. Но с людьми, которые знают, возможно, больше, чем он, ему сложно», — считает Селюк.

Он возмутился поведением Гончаренко по отношению к своему клиенту, ивуарийцу Седрику Гогуа

«Он до сих пор бегает и жалуется в клуб на Гогуа. Хотя, если ты главный тренер и у тебя есть яйца, то не лучше решить вопрос самому? Если, к примеру, Гогуа опоздал на 3 минуты на тренировку, ну возьми и прогони его 10 километров или заставь его тренироваться больше. Зачем ты жалуешься? Ты же падаешь перед глазами футболистов. Чего ты жалуешься руководству клуба, мол проведите с ним беседу. Что это за клоунада, ты тренер или говно?» — задался вопросом Селюк.

Как сообщал «Рамблер», 30 июня ЦСКА в рамках 25-го тура РПЛ встретится со «Спартаком». Армейцы с 37 очками занимают 5-е место в турнирной таблице, красно-белые набрали 32 очка и находятся на 6-1 позиции.