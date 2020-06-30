«Барселона» — «Атлетико»: прогноз и ставки на матч Примеры 30 июня, коэффициенты букмекеров, где смотреть

30 июня пройдет матч 33-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Атлетико». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:55 мск.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает фаворитом хозяев поля. Сделать ставку на победу команды Кике Сетьена можно за 1.85, что соответствует 53% вероятности. Успех «Атлетико» аналитики оценили коэффициентом 4.75 (20%), а ничья идёт за 3.65 (27%).

Эксперты считают, что матч Примеры «Барселона» — «Атлетико» будет низовым. Поставить на то, что в матче будет минимум 3 забитых мяча, можно с коэффициентом 2.00. Сделать ставку на ТМ 2.5 гола в этой встрече, можно за 1.80.

«Барселона» — «Атлетико»: какие делать ставки на матч 30 июня

«Барселона» после рестарта чемпионата упустила лидерство. Команда Кике Сетьена потеряла очки в матчах с «Севильей» и «Сельтой». Теперь у сине-гранатовых вместо двух очков преимущества над мадридским «Реалом» два очка отставания. Неудивительно, что поползли слухи о том, что Сетьена уволят после окончания сезона. Якобы его работой недовольны и игроки, и руководство клуба.

У «Атлетико» серия из четырех побед. После возобновления Примеры «матрасники» сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао, а затем выиграли четыре матча подряд. В последнем туре команда Диего Симеоне обыграла «Алавес» со счетом 2:1, пропустив только с пенальти в дополнительное время. Победы позволили «Атлетико» закрепиться на третьем месте в турнирной таблице. Отрыв от идущей четвертой «Севильи» — 4 очка.

«Барселона» испытывает проблемы со взломом обороны, а «Атлетико» отлично играет на контратаках. В ФОНБЕТ на то, что гости как минимум не проиграют, можно поставить с коэффициентом 1.95 . Ставка в 1000 рублей может принести вам выплату в размере 1900 рублей, если «Атлетико» победит или будет ничья!

Последняя очная встреча — в Суперкубке Испании — завершилась со счетом 3:2 в пользу «Атлетико». До этого же в пяти встречах команды не забивали больше 2 мячей. «Матрасники» очень здорово играют в обороне, поэтому забить им непросто. В то же время клуб из столицы Испании и сам не так много забивает. Напрашивается ставка на ТМ 2.5 гола. Поставить на этот исход в ФОНБЕТ можно за 1.80