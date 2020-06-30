Влашич принёс победу ЦСКА

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Столичное дерби ЦСКА «Спартак» , которое прошло в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счётом 2:0 в пользу «армейцев».

На 96-й минуте полузащитник ЦСКА Никола Влашич увеличил отрыв, забив гол на последней секунде встречи.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в запасе 41 очко. Вслед за «армейцами» идёт «Спартак». Отрыв между командами составляет девять очков.

Ранее NEWS.ru рассказывал, с какими трудностями столкнулся ЦСКА перед столичным дерби.