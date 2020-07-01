Слуцкий: «Надеюсь, что игра с „Оренбургом“ состоится»

"Рубин" должен сыграть с "Оренбургом" 5 июля в 26-м туре чемпионата России. Как сообщил оперштаб РПЛ, "на данный момент у десяти представителей "Оренбурга" подтверждено заболевание коронавирусом". Все футболисты, тренерский штаб и персонал "Оренбурга" в настоящее время изолированы из-за выявления новых случаев заболевания. Два последних матча команды в чемпионате России не состоялись.

"Не знаю про перенос матча "Рубина" и "Оренбурга". Не готов комментировать эту ситуацию. Она непонятна и неясна. Когда будет что-то понятно, мы дадим комментарий. Надеюсь, матч состоится", — сказал Слуцкий на пресс-конференции, которую транслировал ФК "Уфа" в YouTube.