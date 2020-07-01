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Леонид Слуцкий надеется, что матч «Рубина» с «Оренбургом» состоится 

Спорт РИА Новости и ещё 12 2 часа назад
Слуцкий: «Надеюсь, что игра с „Оренбургом“ состоится»
Фото: РИА Новости
Главный тренер футбольного клуба "Рубин" (Казань) Леонид Слуцкий выразил надежду, что матч его команды с "Оренбургом" состоится.
"Рубин" должен сыграть с "Оренбургом" 5 июля в 26-м туре чемпионата России. Как сообщил оперштаб РПЛ, "на данный момент у десяти представителей "Оренбурга" подтверждено заболевание коронавирусом". Все футболисты, тренерский штаб и персонал "Оренбурга" в настоящее время изолированы из-за выявления новых случаев заболевания. Два последних матча команды в чемпионате России не состоялись.
"Не знаю про перенос матча "Рубина" и "Оренбурга". Не готов комментировать эту ситуацию. Она непонятна и неясна. Когда будет что-то понятно, мы дадим комментарий. Надеюсь, матч состоится", — сказал Слуцкий на пресс-конференции, которую транслировал ФК "Уфа" в YouTube.
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Футбол , Леонид Слуцкий , ФК "Рубин"
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