Клуб РПЛ объяснил вспышку коронавируса в команде 

Клуб Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» в Instagram объяснил вспышку коронавируса в команде.

Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин заявил, игроки заразились коронавирусом в дороге. «В аэропорту были люди, на стоянках были люди, в лифтах кто-то ездил, самолет кто-то обслуживал и в гостинице кто-то жил до нас. Кто-то один не в том месте вдохнул, а в небольшом самолете в замкнутом пространстве зараза перескочила на других», — посчитал он.

Сорокин добавил, что команда соблюдала все меры безопасности: игроки носили маски, постоянно пользовались антисептиками и жили в отеле обособленно. «Безумно жаль, что пропало два матча и под вопросом третий. Технические поражения обычно бывают у тех, кто виноват. Мы себя виноватыми абсолютно не считаем», — подытожил он.

25 июня стало известно, что в «Оренбурге» выявили несколько случаев заражения коронавирусом. Команде засчитали технические поражения в матчах с «Краснодаром» и «Уралом». «Оренбург» находится на последнем месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 23 очка.