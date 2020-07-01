«Я был и в СИЗО, и в колонии-поселении, — цитирует Кокорина «Комсомольская правда». — В СИЗО я один сидел в камере. В колонии у нас в бараке было человек семь. Был телевизор — это главное удобство. Даже если я пользовался мобильным, то не буду вам об этом говорить (официально телефоном пользоваться запрещено. — Прим. «СЭ»). Можно заказывать питание индивидуально. Нам передачки присылали.

Какой режим был там, где я сидел, — можете посмотреть, зайдя на сайт исправительной колонии № 4 Белгородской области. То, что на зоне нужно рано подниматься, ходить на работу, заниматься тем, что ты не любишь, — это не утомительно. Утомительно делать каждый день одно и то же. Все по расписанию. Два часа в день вам выделяется под свободное время, можно заниматься спортом.

Нет такого человека, который чувствует себя там хорошо. На зоне мне было ужасно, потому что я очень скучал по дому. А так, чтобы какие-то кошмарные вещи там видел — нет. Но снова оказаться там не хочется. Зона — это испытание, и из него можно выйти по-разному. Я его прошел, и теперь все отлично".

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров , получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром следующего дня в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.